В оккупированном Крыму цены предложили контролировать «на высоком уровне»
|17:01 05.08.2020
|Крим
По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в оккупированном Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.
На втором месте по дешевизне потребительской корзины идёт Адыгея, на третьем – Ростовская область. При этом доходы крымчан вовсе не пропорциональны этому рейтингу.
Проблемы остаются - цены растут
Существует множество объективных причин столь высоких цен в Крыму, рассказал ForPost председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев. Среди них – недостаточно развитый аграрный сектор, дороговизна воды для полива и аренды земли, логистические проблемы.
«Получить воду для полива у нас сложнее. Особенно летом, когда потребление продукции резко возрастает из-за курортного сезона. Более 50% продуктов питания ввозится с материка. Сюда накладывается еще логистика», – отметил Макеев.
Также проблему для развития аграрного сектора создаёт монополизация банковской системы и как следствие - трудности в кредитовании аграриев.
Кто поможет
Ситуацию могло бы улучшить изменение "госуправления" торговлей в оккупированном Крыму, считает Сергей Макеев.
Речь идёт о том, чтобы замкнуть ответственных за торговлю чиновников непосредственно на "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксёнова. По словам эксперта, с таким предложением вышел федеральный центр, инициативу поддержали и местные производители.
Он добавил, что на сегодня более 60% населения аннексированного Крыма трудится в сфере торговли.
Ранее сообщалось, что оккупированный Крым снова может снова стать краем богатого садоводства, если найдёт для него воду.
Сейчас же полуостров испытывает водный кризис, и в одном из населённых пунктов уже введен режим чрезвычайной ситуации.
В борьбе за воду должны помочь новейшие технологии – самолёт, который будет обстреливать тучи и вызывать осадки.
Ще на цю тему:
Чечня розпочне будiвництво на місці дитячого табору під Алуштою
«Кума Путина» Медведчука лишили имущества в оккупированном Крыму
Google начал блокировать сайты в оккупированном Крыму
До наступного березня власники ділянок у Криму, які потрапили у прикордонну зону, мають якось їх позбутися - Полозов
В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"
Из «Артека» отчислили 72 детей из оккупированного Крыма