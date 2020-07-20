В оккупированном Крыму цены предложили контролировать «на высоком уровне»

17:01 05.08.2020   Крим

По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в оккупированном Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.

На втором месте по дешевизне потребительской корзины идёт Адыгея, на третьем – Ростовская область. При этом доходы крымчан вовсе не пропорциональны этому рейтингу. 

Проблемы остаются - цены растут

Существует множество объективных причин столь высоких цен в Крыму, рассказал ForPost председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев. Среди них – недостаточно развитый аграрный сектор, дороговизна воды для полива и аренды земли, логистические проблемы.

«Получить воду для полива у нас сложнее. Особенно летом, когда потребление продукции резко возрастает из-за курортного сезона. Более 50% продуктов питания ввозится с материка. Сюда накладывается еще логистика», – отметил Макеев.

Также проблему для развития аграрного сектора создаёт монополизация банковской системы и как следствие - трудности в кредитовании аграриев.  

Кто поможет

Ситуацию могло бы улучшить изменение "госуправления" торговлей в оккупированном Крыму, считает Сергей Макеев.

Речь идёт о том, чтобы замкнуть ответственных за торговлю чиновников непосредственно на "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксёнова. По словам эксперта, с таким предложением вышел федеральный центр, инициативу поддержали и местные производители. 

Он добавил, что на сегодня более 60% населения аннексированного Крыма трудится в сфере торговли.

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым снова может снова стать краем богатого садоводства, если найдёт для него воду.

Сейчас же полуостров испытывает водный кризис, и в одном из населённых пунктов уже введен режим чрезвычайной ситуации.

В борьбе за воду должны помочь новейшие технологии – самолёт, который будет обстреливать тучи и вызывать осадки.



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