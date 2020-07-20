Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
|16:41 05.08.2020
|Греція
Уряд Греції виділить 850 млн євро на програму субсидій, яка стимулюватиме власників житла зробити свої домівки більш енергоефективними.
Про це оголосили у мінекології Греції, пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
У міністерстві кажуть, що за ці кошти можна підвищити енергоефективність близько 60 тисяч будинків.
Власникам, які візьмуть участь у 2020-2021 році, пропонують компенсувати 10% вартості робіт.
Це не перша подібна програма - схожу вже запускали у 2009 році, але тоді на неї виділялася менша сума і було більше додаткових умов.
У мінекології обіцяють створити окремі програми також для громадських будівель і туристичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше уряд Греції оголосив програму підтримки електромобілів на 2020-21 роки, на неї виділяють 100 млн євро.
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