Фінські прикордонники підтвердили, що російські літаки дійсно порушили повітряний простір Фінляндії минулого тижня .

До цього висновку прийшли слідчі відділу боротьби зі злочинністю берегової охорони Фінської затоки, які завершили днями попереднє слідство у справі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Згідно з результатами проведеного розслідування, два російські винищувачі у вівторок 28 липня зайшли на територію Фінляндії в районі міста Порвоо і перебували в повітряному просторі країни протягом однієї хвилини.

Повітряні судна пролетіли вздовж державного кордону між двома країнами на відстані приблизно 10 кілометрів.

У справі не можна висунути звинувачення, оскільки особи пілотів не вдалося встановити.

Нагадаємо, на початку червня літак РФ без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії у Фінській затоці, вперше у цьому році порушивши повітряний простір країни.