МИД Украины к годовщине начала Большого террора напомнил о геноциде крымских татар и аннексии Крыма
|15:45 05.08.2020
|Крим
Министерство иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора тридцатых годов ХХ века напомнило о сталинском геноциде крымскотатарского народа и аннексии Крыма Россией.
«К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов ни отошли в прошлое с распадом СССР. Сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация – крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года», – говорится в комментарии МИД Украины, передают Крым.Реалии.
2 июня Верховная Рада приняла постановление по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа.
С 18 мая в Украине стартовала неделя солидарности с крымскотатарским народом – «Совместная боль. Общая история», которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.
По данным пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины, за время аннексии Крыма Россией полуостров покинуло почти 48 тысяч человек. В то же время осуществляется активная колонизация полуострова россиянами. В марте Крымстат сообщил, что, по официальным данным, на полуостров из России после 2014 года въехали 172 с небольшим тысячи человек: из них в Крыму зарегистрировались 96 тысяч, в Севастополе – 76 тысяч.
День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.
В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.
Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
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