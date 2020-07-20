Так называемое «правительство Крыма» отчиталось, что готовится к отопительному сезону. И для муниципальных учреждений приобретает уголь и почти тысяча тонн дров.

Об этом сообщает издание «Аргументы Недели. Крым», передает Флот2017.

Что конкретно до сих пор в Крыму отапливают печным отоплением – здания администраций, клубы, больницы, школы – не уточнялось.

В целом же так называемые «муниципалитеты Республики Крым» к концу июля 2020 года отстают на 5% от плана готовности сетей к отопительному сезону.

Об этом сообщила так называемая «замминистра ЖКХ республики Стелла Демидюк» во время заседания "совета министров2 оккупированного Крыма.

«Готовность Крыма по состоянию на 29 июля составляет 57% при плане 62%, то есть отставание на 5% в целом по республике», — пояснила чиновница.

Наиболее низкая готовность наблюдается в Евпатории и Сакском районе – там готово 38% котельных. Нулевая готовность в Красноперекопске: хотя на город всего одна котельная, к ее наладке еще не приступили.

По подготовке тепловых сетей отстают Феодосия (32% готовности), Сакский район (33%), Черноморский район (49%). По водопроводным сетям отставание есть в Бахчисарайском районе (41% готовности), Джанкое (10%) и Красногвардейском районе (85).

«По подготовке многоквартирных домов в Джанкое готовность -34%, Сакском районе – 45%. На 31 июля не получено ни одного акта готовности МКД в Алуште, Евпатории, Саках, Ялте, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах», — перечислила Демидюк.