На оккупированном Крымском полуострове реки Альма и Черная находятся на грани пересыхания.

Об этом говорится в отчете Гидрометцентра оккупированного Крыма за июль, передают Крым.Реалии.

«Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания», – говорится в сообщении.

По данным экспертов, сильные дожди и ливни не способствовали улучшению гидрологической обстановки в бассейнах большинства рек.

Накануне в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пересыхания подземной скважины.

А жители села Черноречье под Севастополем жаловались на дефицит воды в колодцах.

8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.