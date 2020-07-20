В Крыму могут пересохнуть две реки – гидрологи
|15:15 05.08.2020
|Крим
На оккупированном Крымском полуострове реки Альма и Черная находятся на грани пересыхания.
Об этом говорится в отчете Гидрометцентра оккупированного Крыма за июль, передают Крым.Реалии.
«Из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдались очень низкие уровни воды, а реки Альма и Черная – на грани пересыхания», – говорится в сообщении.
По данным экспертов, сильные дожди и ливни не способствовали улучшению гидрологической обстановки в бассейнах большинства рек.
Накануне в Мирновском сельском поселении в Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пересыхания подземной скважины.
А жители села Черноречье под Севастополем жаловались на дефицит воды в колодцах.
8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.
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