Розв'язати водну проблему Криму згідно з різними пропозиціями російських вчених неможливо без великих фінансових витрат.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявив російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар, коментуючи недавній візит на півострів президента Російської академії наук Олександра Сергєєва.

«Він донедавна був директором Інституту прикладної фізики в Нижньому Новгороді. Тепер став президентом Російської академії наук – і раптом почав пояснювати, що в Криму є підземні води... Що може зробити РАН? Без додаткових вливань грошей ніхто нічого не робитиме», – вважає вчений.

На думку Юрія Медовара, різні проєкти з вилучення додаткових обсягів підземних вод на півострові безперспективні, оскільки це призведе лише до засолення ґрунтів.

«Коли мені говорять, що в Сімферополі немає води, і її візьмуть в іншому водосховищі, я згадую байку Крилова про Тришкин каптан. У нас утворилася дірка, і ми відірвемо матеріал з іншого місця, щоб її прикрити. В результаті падають рівні ґрунтових вод, збільшується зона аерації, і відбувається трансформація ґрунтів в солончаки», – підсумував Медовар.

Під час свого візиту до Криму 27 липня президент Російської академії наук Олександр Сергєєв обговорив проблему дефіциту води в Криму з керівником «Кримського федерального університету» Андрієм Фалалєєвим і старшим викладачем кафедри землезнавства та геоморфології вишу Геннадієм Самохіним.

На засіданні вчені представили проєкти з поліпшення ситуації з водопостачанням півострова. Так, «Кримський федеральний університет» запропонував використовувати малі джерела традиційного водопостачання (джерела, колодязі, карстові джерела).

Раніше повідомлялося, що на території Мирнівського сільського поселення Сімферопольського району Криму запровадили режим надзвичайної ситуації через відсутність води. Свердловина, яка живила село, пересохла.

13 липня в Міноборони Росії повідомили, що підрозділи російської армії проклали понад 50 кілометрів трубопроводу в одну лінію, який повинен з'єднати Тайганське та Сімферопольське водосховища.

8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.

Провідний спеціаліст російського Центру погоди «Фобос» Євген Тишковець вказав на те, що після затяжної посухи, яка почалася з осені 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблему дефіциту води в Криму.