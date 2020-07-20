У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
|14:49 05.08.2020
|Росія
У Росії зафіксували 5 204 нових випадки COVID-19 за минулу добу у 83 регіонах.
Про це повідомляє московський оперативний штаб боротьби з коронавірусом, передає УНН.
"За останню добу в Росії виявлено 5 204 нових випадки коронавируса в 83 регіонах. З них 25,8% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 139 смертей. За добу в Росії повністю одужали 7 555 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу зафіксована у Москві - 687 за добу.
"Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 866 627 випадків коронавіруса в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 14 490 смертей, одужало 669 026 осіб", - повідомили в оперштабі Москви.
Нагадаємо, за період пандемії через коронавирусну інфекцію у російській столиці помер 4521 чоловік. На 4 серпня в Москві було зафіксовано понад 244 тис. випадків інфікування COVID-19, в цілому в місті вилікувалися більш 183,6 тис. пацієнтів.
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