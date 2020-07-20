Кулеба обговорив із главою МЗС Ірану наступний раунд переговорів про компенсації за збитий літак

14:31 05.08.2020   Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом результати першого раунду переговорів, що відбувся 30 липня в Києві, про компенсації сім'ям жертв літака Міжнародних авіаліній України, рейс PS752, збитого під Тегераном у січні.

Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Вимога української держави та суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо обставин збиття літака. За його словами, після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій. Міністри погодилися, що зустріч переговорних команд у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ".



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