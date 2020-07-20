Представництво президента України в АР Крим засудило рішення Верховного суду Росії, який відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook, передає Радіо Свобода.

«Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Росії проти Кримської єпархії Православної церкви України і її віруючих. Рішення суду, спрямоване на виселення єпархії з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви», – заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Український адвокат Сергій Заєць назвав рішення російського суду «повною ліквідацією української православної громади в Криму».

«Формально, це не є геноцидом, але межує з ним. Нагадаю, що рішення про виселення з храму кримські суди постановили ще влітку 2019 року. Одночасно влада Росії намагається знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю», – сказав адвокат.

У представництві президента України в АР Крим відзначають, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури й інформаційної політики, прокуратурою АР Крим «і далі будуть вживати всіх можливих заходів» для захисту громадян, які опинилися в окупації.

Напередодні Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

У цьому соборі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.