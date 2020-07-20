Росія витісняє Українську церкву з Криму – представництво президента в АРК

14:14 05.08.2020   Крим

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення Верховного суду Росії, який відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook, передає Радіо Свобода.

«Представництво засуджує чергові порушення держави-окупанта Росії проти Кримської єпархії Православної церкви України і її віруючих. Рішення суду, спрямоване на виселення єпархії з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, є втіленням політики держави-окупанта щодо витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб в Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви», – заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Український адвокат Сергій Заєць назвав рішення російського суду «повною ліквідацією української православної громади в Криму».

«Формально, це не є геноцидом, але межує з ним. Нагадаю, що рішення про виселення з храму кримські суди постановили ще влітку 2019 року. Одночасно влада Росії намагається знести каплицю в Євпаторії. За тиждень до цього архієпископ Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю», – сказав адвокат.

У представництві президента України в АР Крим відзначають, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури й інформаційної політики, прокуратурою АР Крим «і далі будуть вживати всіх можливих заходів» для захисту громадян, які опинилися в окупації.

Напередодні Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

У цьому соборі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Підконтрольне Росії Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.



Ще на цю тему:

20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
19:01 05.08.2020
Взрыв в Бейруте: возможно ли повторение в Крыму?
18:01 05.08.2020
МИД Украины осуждает выселение ПЦУ из собора в Симферополе
15:45 05.08.2020
МИД Украины к годовщине начала Большого террора напомнил о геноциде крымских татар и аннексии Крыма
13:13 05.08.2020
Україна і Фінляндія обговорили злочини Росії в окупованому Криму та розширення санкцій
10:29 05.08.2020
Суд у Росії відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ з собору в Сімферополі
09:15 05.08.2020
Заборона публічної критики ФСБ погіршить ситуацію з правами людини в Криму
17:30 04.08.2020
У Києві знайшли "самооборонцівця Криму", який отримав від Росії медаль за анексію
16:15 04.08.2020
ЗМІ: Літак Путіна прибув до Криму, куди раніше приїхав Медведчук
08:30 04.08.2020
Нардеп ВР Украины Медведчук отдыхает с семьей в Крыму
08:15 04.08.2020
ФСБ РФ затримала громадянина України на адмінкордоні з Кримом
16:01 03.08.2020
На суде по «делу Приходько» адвокат ожидает новых доказательств от прокурора
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:40 05.08.2020
ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17
16:21 05.08.2020
Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами
14:49 05.08.2020
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
13:47 05.08.2020
В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 05.08.2020
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
20:30 05.08.2020
КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
20:15 05.08.2020
Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд