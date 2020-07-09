Криклій сподівається, що танкер "Delfi" в Одесі підніматимуть вже за тиждень
|14:01 05.08.2020
|Україна
Міністр інфраструктури Владислав Криклій сподівається, що затонулий біля Одеси танкер «Delfi» почнуть підіймати вже за тиждень.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Сьогодні останній день, коли надаються пропозиції (щодо підняття танкера). І я сподіваюся, що вже через тиждень розпочнеться операція з підняття судна», – цитує видання слова міністра.
Танкер біля берегів Одеси мали прибрати ще до кінця липня.
Принаймні, у цьому переконував сам Криклій.
11 липня міністр сказав, що роботи з підйому виконають за умов ясної погоди й відсутності хвиль.
Проте власник «Delfi» звернувся до Одеської ОДА з проханням продовжити ці терміни. На піднятті танкера наполягав й президент Володимир Зеленський, оскільки час від часу з пошкодженого судна виливається нафта, забруднюючи узбережні води.
Танкер затонув 22 листопада 2019 року через штормову погоду.
Власник обіцяв прибрати його з узбережжя до кінця березня, але роботи так і не виконали.
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