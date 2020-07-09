Міністр інфраструктури Владислав Криклій сподівається, що затонулий біля Одеси танкер «Delfi» почнуть підіймати вже за тиждень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні останній день, коли надаються пропозиції (щодо підняття танкера). І я сподіваюся, що вже через тиждень розпочнеться операція з підняття судна», – цитує видання слова міністра.

Танкер біля берегів Одеси мали прибрати ще до кінця липня.

Принаймні, у цьому переконував сам Криклій.

11 липня міністр сказав, що роботи з підйому виконають за умов ясної погоди й відсутності хвиль.

Проте власник «Delfi» звернувся до Одеської ОДА з проханням продовжити ці терміни. На піднятті танкера наполягав й президент Володимир Зеленський, оскільки час від часу з пошкодженого судна виливається нафта, забруднюючи узбережні води.

Танкер затонув 22 листопада 2019 року через штормову погоду.

Власник обіцяв прибрати його з узбережжя до кінця березня, але роботи так і не виконали.



