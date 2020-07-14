В ходе учения на границе с Украиной 150-я мотострелковая дивизия применила радиолокационную станцию (РЛС) «Каста» для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Флот2017.

На полигоне в Ростовской области специалисты противовоздушной обороны провели тактико-специальные учения. В ходе учения для обнаружения воздушных военнослужащие задействовали РЛС «Каста».

Личный состав отработал задачи по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик.

На учениях особое внимание уделялось обнаружению самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, летящих на малых высотах и предельно малых высотах.

Боевой расчет РЛС «Каста» выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения. Расчеты комплексов «Тор-М» провели уничтожение воздушной цели, беспилотника, электронными пусками.

В учении были задействованы 300 военнослужащих, 50 единиц спецтехники