В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
|13:47 05.08.2020
|Росія
В ходе учения на границе с Украиной 150-я мотострелковая дивизия применила радиолокационную станцию (РЛС) «Каста» для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Флот2017.
На полигоне в Ростовской области специалисты противовоздушной обороны провели тактико-специальные учения. В ходе учения для обнаружения воздушных военнослужащие задействовали РЛС «Каста».
Личный состав отработал задачи по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик.
На учениях особое внимание уделялось обнаружению самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, летящих на малых высотах и предельно малых высотах.
Боевой расчет РЛС «Каста» выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения. Расчеты комплексов «Тор-М» провели уничтожение воздушной цели, беспилотника, электронными пусками.
В учении были задействованы 300 военнослужащих, 50 единиц спецтехники
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