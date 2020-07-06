Американські катери, які мають надійти до складу українського флоту, планують оснастити ракетними комплексами малої дальності типу ВGM-176В Griffin.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Арміяінформ.

Передбачається, що катери оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу BGM-176В Griffin. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та самонаведення ракет на цілі.

Як зазначається, американські ракети типу ВGM-176В Griffin не стануть конкурентами вітчизняних протикорабельних крилатих ракет "Нептун", адже перебувають у різних нішах бойового застосування. У них різні характеристики та призначення. Ракети Griffin оборонятимуть прибережну зону, а географія застосування "Нептуна" до 280 км — це акваторія Азовського та Чорного морів, включаючи виняткову (морську) економічну зону України.

Як йдеться у повідомленні, одним з головних чинників стримування агресії РФ в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у ВМС ЗСУ ударної ракетної зброї морського, берегового й повітряного базування.

Нині в Україні розроблено вітчизняний комплекс крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун", який є справжнім проривом у ракетобудуванні.

За словами командувача ВМС ЗСУ контрадмірала Олексія Неїжпапи, ця зброя дуже ефективна. На державних випробуваннях було продемонстровано, як ракети успішно вражають кілька цілей одночасно. При цьому перша морська ціль перебувала на відстані 85 кілометрів, а друга — до 110 кілометрів.