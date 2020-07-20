Україна і Фінляндія обговорили злочини Росії в окупованому Криму та розширення санкцій
|13:13 05.08.2020
|Крим
Фінляндія є постійним партнером України у боротьбі проти російської агресії, адже має досвід звільнення територій від окупанта.
Про це йшлося під час зустрічі амбасадорки Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне і другим секретарем з політичних питань посольства Фінляндії в Україні Ааро Іулітало, повідомляє представництво президента України в АР Крим, передає QHA.
Головною темою зустрічі було порушення прав людини Росією в окупованому нею Криму. Йшлося про проблеми заміщення і переслідування корінного населення півострова, залучення дітей до парамілітарних утворень, незаконного призову кримчан до лав російської армії, переслідування української православної церкви.
Важливою складовою зустрічей були питання збереження вектору розширення санкцій з боку партнерів України, а також послідовної політики невизнання, визначеної резолюцією Генеральної асамблеї ООН в березні 2014 року, — йдеться у повідомленні.
Також представництво президента України в АРК підкреслило, що новим викликом для української та міжнародної спільноти є обмеження свободи пересування кримчан окупантами під приводом карантинних заходів.
Ще на цю тему:
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Взрыв в Бейруте: возможно ли повторение в Крыму?
МИД Украины осуждает выселение ПЦУ из собора в Симферополе
МИД Украины к годовщине начала Большого террора напомнил о геноциде крымских татар и аннексии Крыма
Суд у Росії відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ з собору в Сімферополі
ЗМІ: Літак Путіна прибув до Криму, куди раніше приїхав Медведчук
Нардеп ВР Украины Медведчук отдыхает с семьей в Крыму
ФСБ РФ затримала громадянина України на адмінкордоні з Кримом