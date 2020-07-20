Фінляндія є постійним партнером України у боротьбі проти російської агресії, адже має досвід звільнення територій від окупанта.

Про це йшлося під час зустрічі амбасадорки Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне і другим секретарем з політичних питань посольства Фінляндії в Україні Ааро Іулітало, повідомляє представництво президента України в АР Крим, передає QHA.

Головною темою зустрічі було порушення прав людини Росією в окупованому нею Криму. Йшлося про проблеми заміщення і переслідування корінного населення півострова, залучення дітей до парамілітарних утворень, незаконного призову кримчан до лав російської армії, переслідування української православної церкви.

Важливою складовою зустрічей були питання збереження вектору розширення санкцій з боку партнерів України, а також послідовної політики невизнання, визначеної резолюцією Генеральної асамблеї ООН в березні 2014 року, — йдеться у повідомленні.

Також представництво президента України в АРК підкреслило, що новим викликом для української та міжнародної спільноти є обмеження свободи пересування кримчан окупантами під приводом карантинних заходів.