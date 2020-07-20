Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 5 серпня

13:01 05.08.2020   Україна

Станом на 10.00 05 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 250 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає АрміяInform.

Всього за час пандемії одужало – 642 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 259 осіб.

За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.



Ще на цю тему:

12:33 03.08.2020
У ЗСУ за добу захворіла COVID-19 одна людина, троє одужали
12:15 30.07.2020
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на 10.00 30 липня
13:13 28.07.2020
У ЗСУ за добу виявили 13 нових випадків COVID-19, хворіють 160 осіб
13:21 24.07.2020
В українській армії - 17 нових випадків коронавірусу за добу
14:00 22.07.2020
Чисельність ЗСУ зараз майже максимальна, близько 250 000 осіб. Неукомплектованості немає, - начальник ГШ Корнійчук
12:10 22.07.2020
В українській армії за добу - 14 випадків коронавірусу
14:14 20.07.2020
У ЗСУ за добу виявили 2 нові випадки COVID-19
14:14 16.07.2020
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 липня
12:15 14.07.2020
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 липня
16:15 13.07.2020
Міністра оборони хочуть покликати до Ради через військові навчання РФ біля кордону
13:01 10.07.2020
В українській армії - 144 хворих на COVID-19
13:13 08.07.2020
У ЗСУ за добу виявили ще 3 випадки COVID-19
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:40 05.08.2020
ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17
16:21 05.08.2020
Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами
14:49 05.08.2020
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
13:47 05.08.2020
В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 05.08.2020
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
20:30 05.08.2020
КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
20:15 05.08.2020
Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд