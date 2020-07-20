У окупованому Криму розпочали перекидання води з Тайганського водосховища в Сімферопольське для подальшого постачання водою Сімферополя.

Про це повідомили Крим.Реалії місцеві жителі.

Тимчасовий трубопровід, що складається з 15 металевих труб діаметром 150 міліметрів, підходить до правого берега водосховища, неподалік гирла річки Салгир. Для цього військові прорубали широку просіку в балці лісозахисної зони, що оточує водосховище зі східного боку.

Вода йде не з усіх прокладених труб, а тільки з п'яти. Навколо труб на березі водосховища укладено кілька залізобетонних плит.

Труби безпосередньо перетинають стежку вздовж берега водосховища, якою жителі Сімферополя здійснюють прогулянки на велосипедах, конях, а також здійснюється проїзд легкового транспорту. Поки військові заборонили кому-небудь наближатися до місця витоку водопровідної води.

13 липня в Міноборони Росії повідомили, що підрозділи російської армії проклали понад 50 кілометрів трубопроводу в одну лінію, який повинен з'єднати Тайганське та Сімферопольське водосховища.

8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.

Провідний спеціаліст російського Центру погоди «Фобос» Євген Тишковець вказав на те, що після затяжної посухи, яка почалася з осені 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблему дефіциту води в Криму.