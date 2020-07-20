Первый пошел. В одном из оккупированных поселков пересохли колодцы
|12:17 05.08.2020
|Крим
Село Черноречье (оккупированный Севастополь) переведено на режим подвозной воды.
Местные жители Черноречья жалуются на дефицит воды в колодцах, которые запитывало водохранилище, передает Флот2017.
При проверке оказалось, что нет перетока воды из реки Айтодорка. Из водохранилища так же не поступает вода.
По словам так называемого «вице-губернатора Севастополя» Владимира Базарова, водохранилище не питает местное озеро, «вода не идет».
На данный момент специалисты подконтрольных РФ «Севприроднадзора»и «Водоканала» проводят проверку истока речки Айтодорка на предмет «есть ли препятствия для перетока воды из реки».
Оккупационные «власти» запланировали строительство водовода в Черноречье и локальных очистных сооружений, чтобы очищать воду до питьевых норм. Водовод будут тянуть со второго гидроузла Черной речки — 7,5 км труб. Проектирование начнётся в этом году. Ориентировочная стоимость — 180 млн рублей.
Для населения поселка питьевая вода будет подвозиться «водовозками».
Отметим, что для нужд местного населения воды в оккупированном Севастополе хватает. Но увеличенный оккупационный военный контингент, работа предприятий ОПК, выросший уровень «понаехавших», поливное сельское хозяйство стали неподъемными для местной системы водоснабжения.
Чернореченской водохранилище не справляется с оккупационной нагрузкой.
К тому же в аннексированном Севастополе участились незаконные выбросы строительных отходов, которые засоряют как источники, так и водоохранную зону.
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