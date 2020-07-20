На одном из полигонов оккупированного Крыма проходят учения со стрельбой. Бригады танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота РФ на танках Т-72Б3 работают над ведением огня по появляющимся и движущимся мишеням.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает КП.

Военнослужащие, как уточняют в ведомстве, во время учений используют осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Стрельба в мишени идет как с места, так и в движении. Мишенная обстановка постоянно сменяется.

Также в план учений танкистов входят задания по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке пулемета, перевода танка из походного положения в боевое.