На оккупированном Крымском полигоне проходят учения танкистов ЧФ России
|12:02 05.08.2020
|Крим
На одном из полигонов оккупированного Крыма проходят учения со стрельбой. Бригады танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота РФ на танках Т-72Б3 работают над ведением огня по появляющимся и движущимся мишеням.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает КП.
Военнослужащие, как уточняют в ведомстве, во время учений используют осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Стрельба в мишени идет как с места, так и в движении. Мишенная обстановка постоянно сменяется.
Также в план учений танкистов входят задания по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке пулемета, перевода танка из походного положения в боевое.
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