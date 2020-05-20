У порту Бейрута вибухнув амоній з судна, яке належало російському бізнесмену - ЗМІ

11:44 05.08.2020   Росія

 У порту Бейрута відбувся вибух 2750 тонн амонію, який знаходився на судні, що перебувало в порту з 2014 року.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ліванський канал LBCI.

"Верховна рада оборони оголосила на своїй сесії, що 2750 тонн амонію, що вибухнув у Бейрутському порту, це матеріали, які були конфісковані у 2014 році на судні під назвою Rbosus, яке прямувало до Африки і зазнало несправності. Судно перевезли та зберігали у відповідному місці, потім передали складу №12", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нещодавно на цьому складі проводилася інспекція і було прийняте рішення посилити охорону, адже до складу можна було потрапити "через отвір".

"Згідно з інформацією, в обліковому записі безпеки йдеться, що вибух стався у процесі зварювання дверей і вибух спричинила іскра, що призвела до займання вибухових речовин, розташованих у самому ангарі. Це, у свою чергу, призвело до вибуху амонію", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу виданням Медіазона інформує, що власником судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін. Зазначається, що коли судно перевозило амоній з Батумі, зробило незаплановану зупинку у Бейруті. Після огляду було заборонено виводити судно з порту. Кілька членів екіпажу відпустили, а деяких залишили. За словами моряків, власник судна, що проживав на той час у Хорватії, просто його покинув.

Нагадаємо, після засідання Вищої ради оборони Лівану у зв'язку з вибухом в порту ліванської столиці, влада оголосила Бейрут зоною лиха.



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