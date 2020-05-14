Корабль из Мариуполя оказался вблизи эпицентра взрыва в Бейруте
|11:31 05.08.2020
|Україна
Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана. Один из них - прибыл в порт Бейрута из Мариуполя.
Об этом сообщил соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани в Twitter, передает MRPL.CITY.
Большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут, ранив людей и разбив окна в зданиях по всему городу. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, мариупольское судно действительно стоит недалеко от порта.
Всего рядом с эпицентром взрыва могли находиться пять кораблей. Есть ли жертвы и насколько пострадали корабли - пока не известно.
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