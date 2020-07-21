В оккупированном Крыму выявлены новые факты завоза коронавируса

11:15 05.08.2020   Крим

 Оккупированном Крыму за сутки зарегистрированы 24 новых случая коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 12 человек – при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 – завозной из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в оккупированном Крыму выявлены 1 тысяча 347 инфицированных коронавирусом. В 185 случаях ковид завезли из других субъектов РФ.

От инфекции скончались 15 человек.
 



Ще на цю тему:

17:21 03.08.2020
Ялта стала самой неблагополучной территорией аннексированного Крыма по распространенности ковида
17:01 03.08.2020
Правозахисники вважають, що статистика захворюваності COVID-19 в Криму занижена
12:15 03.08.2020
В оккупированном Крыму за сутки 36 случаев COVID
15:40 31.07.2020
COVID-19 за сутки подтвержден у 28 человек в Крыму
16:01 30.07.2020
З 1 серпня можуть не проходити самоізоляцію ті, хто в’їжджає з Криму і Донбасу
12:01 30.07.2020
В оккупированном Крыму за сутки изолировали 60 человек, потенциально зараженных коронавирусом
20:00 29.07.2020
В окупованому Криму нарахували понад 1,5 тисячі хворих на COVID-19
19:30 29.07.2020
Режим "повышенной готовности" в Севастополе продлён до 30 августа
08:00 29.07.2020
COVID- 19: Более 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом
12:01 28.07.2020
Оккупанты Крыма сообщили о десятках новых заболевших коронавирусом
14:45 27.07.2020
COVID-19: В Крыму за трое суток коронавирус подтвержден у 60 человек
14:30 27.07.2020
Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії – правозахисники
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:40 05.08.2020
ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17
16:21 05.08.2020
Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами
14:49 05.08.2020
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
13:47 05.08.2020
В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 05.08.2020
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
20:30 05.08.2020
КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
20:15 05.08.2020
Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд