В оккупированном Крыму выявлены новые факты завоза коронавируса
|11:15 05.08.2020
|Крим
Оккупированном Крыму за сутки зарегистрированы 24 новых случая коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 12 человек – при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 – завозной из Украины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в оккупированном Крыму выявлены 1 тысяча 347 инфицированных коронавирусом. В 185 случаях ковид завезли из других субъектов РФ.
От инфекции скончались 15 человек.
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