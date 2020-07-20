В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 24 нових летальних випадків. Одужали 914 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1788 смертей від COVID-19. Одужали – 41 527. Зараз хворіють – 32 175.

"Сьогодні у нас черговий антирекорд... антирекорд по кількості захворівших. За останню добу у нас 1271 особа, яка захворіла на COVID-19, з них 82 дитини, а також 53 медичних працівники. У нас черговий рекорд щодо кількості госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 293 людини. У нас дуже багато людей, які померли – 24 українці, які за останню добу померли від коронавірусної хвороби. Одужало 514 пацієнтів", - сказав Степанов.