В Україні за добу зафіксували два "коронавірусні антирекорди"
|11:01 05.08.2020
|Україна
В Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 24 нових летальних випадків. Одужали 914 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1788 смертей від COVID-19. Одужали – 41 527. Зараз хворіють – 32 175.
"Сьогодні у нас черговий антирекорд... антирекорд по кількості захворівших. За останню добу у нас 1271 особа, яка захворіла на COVID-19, з них 82 дитини, а також 53 медичних працівники. У нас черговий рекорд щодо кількості госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 293 людини. У нас дуже багато людей, які померли – 24 українці, які за останню добу померли від коронавірусної хвороби. Одужало 514 пацієнтів", - сказав Степанов.
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