НАК «Нафтогаз України» не відновить закупівлі природного газу у Росії, які були припинені з кінця 2015 року, поки РФ не запропонує їй конкурентоспроможні ціни і умови.



Про це заявив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, повідомляє Главком.



«Реформа українського газового ринку створила можливість для будь-якого українського чи іноземного трейдера купувати газ з Росії, якщо ціни і умови будуть конкурентоспроможними. Але досі Росія не пропонувала газ на цих умовах», — заявив Коболєв.



«Україна ніколи не повернеться до часів корумпованих енергетичних угод і енергетичної залежності від Росії, і вони це знають», — додав він.