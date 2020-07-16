Коболєв заявив, що Україна не відновить поставки газу з Росії
|10:44 05.08.2020
|Україна
НАК «Нафтогаз України» не відновить закупівлі природного газу у Росії, які були припинені з кінця 2015 року, поки РФ не запропонує їй конкурентоспроможні ціни і умови.
Про це заявив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, повідомляє Главком.
«Реформа українського газового ринку створила можливість для будь-якого українського чи іноземного трейдера купувати газ з Росії, якщо ціни і умови будуть конкурентоспроможними. Але досі Росія не пропонувала газ на цих умовах», — заявив Коболєв.
«Україна ніколи не повернеться до часів корумпованих енергетичних угод і енергетичної залежності від Росії, і вони це знають», — додав він.
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