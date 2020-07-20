Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Про це повідомив адвокат Сергій Заєць, передає Крим.Реалії.

«По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну спільноту й продовжує зачистку Криму від всього українського», – написав адвокат у Facebook.

Російська влада в Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Кабінет міністрів України повторно ухвалив проєкт постанови Верховної Ради України щодо захисту Православної церкви України в анексованому Криму. Раніше цей проєкт постанови вже схвалювався минулим Кабінетом міністрів України на чолі з Олексієм Гончаруком, але був відкликаний процедурними нормами через зміну уряду.

Архієпископ Климент вважає, що постанова українського уряду допоможе зберегти Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі завдяки «поширенню відповідальності держави за громадян України, які залишилися в Криму».

Собор Володимира і Ольги Православної церкви України в Сімферополі

У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму та без узгодження з Кримською єпархією.