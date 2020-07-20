Водохранилища в оккупированном Крыму за год потеряли половину объема воды

10:15 05.08.2020   Крим

Июльские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма. Воды в водоемах не прибавилось, а только уменьшилось до 74.86 млн кубометров.

Об этом сообщили в "управлении" по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оккупированного Крыма, передает КП.

В августе прошлого года объем воды составлял 163, 69 миллиона кубометров, в этом году водоемы потеряли больше половины от объемов прошлого года. Специалисты связывают это с активным расходом воды и скудными осадками.

- В течение месяца на реках установилась летняя межень с низкой, характерной для этого времени года водностью. Средние за месяц расходы воды были в два раза ниже июньских, на основных реках составили 0.11 - 0.78 куб.м/с, на малых - 0.005 - 0.18 куб.м/с, - рассказывают синоптики.



Ще на цю тему:

18:20 05.08.2020
В оккупированном Крыму за месяц запас воды водохранилищах уменьшился на 8 миллионов кубов
15:15 05.08.2020
В Крыму могут пересохнуть две реки – гидрологи
15:01 05.08.2020
Російські вчені не забезпечать Крим водою без «серйозних фінансових вкладень» – експерт
12:32 05.08.2020
У окупованому Криму почали перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище
12:17 05.08.2020
Первый пошел. В одном из оккупированных поселков пересохли колодцы
10:01 05.08.2020
"Влада" Криму витратить 25 мільйонів рублів на штучні опади
20:15 04.08.2020
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
08:00 04.08.2020
Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму
19:21 03.08.2020
У мережі показали, як виглядає обміліле унікальне озеро Кизил-Яр в окупованому Криму
19:06 03.08.2020
РФ закликала ЄС звернути увагу на "антигуманні дії" Києва щодо перекриття водопостачання в Крим
18:21 03.08.2020
В оккупированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища
14:20 31.07.2020
В оккупированном Крыму лопнул водопровод минобороны РФ / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:40 05.08.2020
ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17
16:21 05.08.2020
Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами
14:49 05.08.2020
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
13:47 05.08.2020
В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 05.08.2020
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
20:30 05.08.2020
КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
20:15 05.08.2020
Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд