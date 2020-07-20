Водохранилища в оккупированном Крыму за год потеряли половину объема воды
|10:15 05.08.2020
|Крим
Июльские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма. Воды в водоемах не прибавилось, а только уменьшилось до 74.86 млн кубометров.
Об этом сообщили в "управлении" по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оккупированного Крыма, передает КП.
В августе прошлого года объем воды составлял 163, 69 миллиона кубометров, в этом году водоемы потеряли больше половины от объемов прошлого года. Специалисты связывают это с активным расходом воды и скудными осадками.
- В течение месяца на реках установилась летняя межень с низкой, характерной для этого времени года водностью. Средние за месяц расходы воды были в два раза ниже июньских, на основных реках составили 0.11 - 0.78 куб.м/с, на малых - 0.005 - 0.18 куб.м/с, - рассказывают синоптики.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму за месяц запас воды водохранилищах уменьшился на 8 миллионов кубов
В Крыму могут пересохнуть две реки – гидрологи
Російські вчені не забезпечать Крим водою без «серйозних фінансових вкладень» – експерт
У окупованому Криму почали перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище
Первый пошел. В одном из оккупированных поселков пересохли колодцы
"Влада" Криму витратить 25 мільйонів рублів на штучні опади
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму
У мережі показали, як виглядає обміліле унікальне озеро Кизил-Яр в окупованому Криму
РФ закликала ЄС звернути увагу на "антигуманні дії" Києва щодо перекриття водопостачання в Крим
В оккупированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища
В оккупированном Крыму лопнул водопровод минобороны РФ / Фото