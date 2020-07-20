Июльские дожди не улучшили ситуацию в водохранилищах оккупированного Крыма. Воды в водоемах не прибавилось, а только уменьшилось до 74.86 млн кубометров.

Об этом сообщили в "управлении" по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оккупированного Крыма, передает КП.

В августе прошлого года объем воды составлял 163, 69 миллиона кубометров, в этом году водоемы потеряли больше половины от объемов прошлого года. Специалисты связывают это с активным расходом воды и скудными осадками.

- В течение месяца на реках установилась летняя межень с низкой, характерной для этого времени года водностью. Средние за месяц расходы воды были в два раза ниже июньских, на основных реках составили 0.11 - 0.78 куб.м/с, на малых - 0.005 - 0.18 куб.м/с, - рассказывают синоптики.