Підконтрольний Кремлю Державний комітет із водного господарства та меліорації Криму оголосив тендер на виконання авіаційних робіт із штучного збільшення опадів. На це планується витратити 25,5 мільйонів рублів.

Такі дані опубліковані на російському сайті держзакупівель, передає Крим.Реалії.

«Виконання експериментальних авіаційних робіт з активного впливу з метою штучного збільшення опадів для збільшення припливу води до водних об'єктів Республіки Крим», – йдеться в документах закупівлі.

Зазначається, що заявки від підрядників приймаються до 25 серпня.

У червні цьогоріч російський глава Криму Сергій Аксенов повідомив, що домовився з Росгідрометом про направлення на півострів літака, який створений «спеціально для збільшення опадів».

13 липня в Міноборони Росії повідомили, що підрозділи російської армії проклали понад 50 кілометрів трубопроводу в одну лінію, який повинен з'єднати Тайганське і Сімферопольське водосховища.

8 липня повідомлялося, що води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів.

Провідний спеціаліст російського Центру погоди «Фобос» Євген Тишковець вказав на те, що після затяжної посухи, яка почалася з осені 2019 року, літні дощі повністю не розв'яжуть проблему дефіциту води в Криму.