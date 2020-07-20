Росія заявила, що матиме власну вакцину від COVID-19 у жовтні. ВООЗ (чомусь) не вірить

09:45 05.08.2020   Росія

У Росії заявили про завершення клінічних випробувань власної вакцини від коронавірусу, розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалеї. Всесвітня організація охорони здоров’я до російських заяв поставилася скептично і закликала Москву дотримуватися прийнятих стандартів розробки вакцин.

Під час зустрічі із журналістами 1 серпня міністр охорони здоров’я РФ Михаїл Мурашко заявив, що вакцина Інституту імені Гамалеї пройшла клінічні випробування, і «зараз готується пакет документів для процедури реєстрації», передає Громадське.

«Ми плануємо, що вже більш широка [вакцинація], все ж ми маємо поступово входити в нову систему допомоги, вона припаде більше на жовтень», — заявив чиновник, уточнивши, що згадана вакцина ще тестуватиметься на «особливих групах» — зокрема медиках та вчителях.

Пізніше міністр промисловості РФ Деніс Мантуров заявив в інтерв'ю російському інформагенству ТАСС, що Росія до 2021 року випускатиме «мільйони доз вакцин» від COVID-19. «Ми дуже розраховуємо, що у вересні (2020 року — ред.) уже повинне початися серійне виробництво», — додав він.

Всесвітня організація охорони здоров’я у вівторок, 4 серпня, скептично поставилася до таких заяв російських посадовців.

«Інколи окремі дослідники заявляють, що щось відкрили, і це, звісно, хороші новини. Але між відкриттям, розумінням і, власне, наявністю робочої вакцини та проходженням усіх необхідних етапів є велика різниця», — повідомив на брифінгу речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр.

Він також наголосив, що кожна вакцина та ліки від коронавірусу мають «пройти всі необхідні випробування й тести перед отриманням ліцензії на виробництво».

А взагалі зробити вакцину так швидко можна?

Творець згаданої вакцини — науковий співробітник Інституту імені Галемеї Денис Логунов — 23 липня дав інтерв’ю виданню «Медуза». Там він заявив, що у вересні 2020 року вакцина може отримати лише тимчасову реєстрацію, а масове її виробництво почнеться не раніше кінця 2020 року.

Крім того, із його слів випливає, що вакцина пройшла лише той етап клінічних випробувань, коли її вколювали добровольцям (перший етап — перевірка на тваринах). Препарат перед отриманням ліцензії також має пройти рандомізовані подвійно-сліпі клінічні дослідження — тобто перевірений на досить великій вибірці людей разом із плацебо так, щоб вони не знали, чи справді на них випробовують препарат (і таким чином виключити ефект самонавіювання).

Наразі до цього етапу у світі підійшла лише одна вакцина — американської компанії Moderna. Її почали випробовувати на 50 тисячах добровольців зі США, результати цих випробувань очікують восени цього року.

А у червні дослідники Оксфордського університету повідомили, що їхня потенційна вакцина проти коронавірусу за результатами клінічних випробувань видається безпечною й тренує імунну систему. На жовтень 2020 року вчені планують залучити 6000 людей для наступного етапу розробки.

Наразі по всьому світу на людях тестують приблизно 17 вакцин від COVID-19, заявляли у ВООЗ на початку липня. За «оптимістичним сценарієм» робоча вакцина буде готова в наступному році.



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