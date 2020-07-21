Будівництво кораблів Морохорони: Україна веде переговори з Італією

09:30 05.08.2020   Україна

У Римі розпочалися перемовини про спільний українсько-італійський проєкт побудови великотоннажних кораблів.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Аваков Арсен, передає Український мілітарний портал.

В рамках візиту представників України до Італійської республіки, було обговорено можливість придбання спеціальних кораблів з одним з представників італійської суднобудівної галузі – T. Mariotti та Італійським державним експортним агентством.

Відзначається, що кораблі можуть бути побудовані для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та для Державної прикордонної служби України.

«З обов’язковою локалізацію виробництва у нас за прикладом контракту між французькою ОСЕА і нашим Нібулоном», – підкреслив Аваков Арсен.

За словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, ДСНС зацікавлена в отриманні сучасних швидкісних рятувальних кораблів, які матимуть змогу проводити рятувальні операції на воді, в тому числі при штормовій погоді, водолазні роботи, роботи з гуманітарного розмінування на воді.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року, на території суднобудівного-судноремонтного заводу «Нібулон» відбулося підписання контракту про постачання 20 патрульних катерів OCEA FPB 98 MKI для Морської охорони ДПСУ.

Відбулось це в рамках виконання Договору між Урядом України та Урядом Франції від 19 листопада 2019 року «Щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України».

 



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