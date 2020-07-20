21 липня 2020 року Держдума РФ ухвалила законопроект № 982396-7 “Про впровадження змін у статтю 7 Федерального закону «Про федеральну службу безпеки»”, а 3 серпня 2020 року президент РФ В. Путін підписав його.

Закон визначає, що “до професійної таємниці органів федеральної служби безпеки відноситься інформація, яка не містить відомостей, що є державною та іншою охоронюваною законом таємницю, розголошення (поширення) якої в змозі створити загрозу власній безпеці органів федеральної служби безпеки й (або) завдати шкоди їхній репутації”.

Закон забороняє публікацію такої інформації без погодження з представниками ФСБ, повідомляє Кримська правозахисна група.

Власне, ці норми позбавляють людей можливості публічно критикувати незаконні дії співробітників ФСБ, розповсюджуючи інформацію про них і про недотримання прав людини. Закон створює додаткові умови для безкарності співробітників спецслужби.

Дія закону поширюється і на територію окупованого Криму, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Цей закон засвідчує подальше згортання свободи слова, а його застосування щодо мешканців Криму погрожуватиме стану справ у сфері прав людини на півострові.

Кримська правозахисна група протягом уже шести років регулярно фіксує порушення прав людини на території окупованого РФ півострова представниками ФСБ. Окрім того, аналіз судових ухвал про покарання за тортури вказує на те, що співробітники спецслужби залишаються безкарними за вчинення таких злочинів.

Також варто зауважити, що політичні в’язні, представники релігійних й етнічних груп, котрі не згодні з окупацією Криму, найчастіше стають жертвами тортур, нелюдського поводження та інших незаконних методів розслідування. Заборона на поширення інформації про такі порушення створює нову загрозу, передусім, захисту фундаментальних прав людини в Криму.

Експерти КПГ побоюються, що новий закон російська влада використовуватиме для приховування інформації про незаконні дії співробітників ФСБ і переслідування місцевих активістів, котрі повідомляють про арешти, обшуки, тортури, про перебіг судових слухань політично умотивованих кримінальних справ тощо.