У Міністерстві культури і туризму Республіки Туреччина відреагували на побиття української моделі Дар’ї Кирилюк у Чешме. Подібні дії назвали “огидними нападом”, а заклад, де стався інцидент, був закритий.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

“Після прикрого і небажаного інциденту, який стався з нашою гостею у ніч п’ятниці 31 липня 2020 у Чешме, одному з найвідоміших курортів нашої країни, усі відповідні органи Туреччини та у першу чергу Міністерство культури і туризму негайно втрутилися у ситуацію”, — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, міністр культури і туризму Республіки Туреччина Мехмет Нурі Ерсой у дописі на своїй сторінці у соціальній мережі зазначив наступне:

“Я рішуче засуджую огидний напад, що відбувся у вечір п’ятниці у Чешме. Такого взагалі не мало статися у курортному регіоні, тим більше із жінкою. Ми усі разом переконаємося, що цей неприпустимий хуліганський вчинок не залишиться без покарання.”

Повідомляється, що заклад, у якому стався зазначений інцидент, був закритий.

Як повідомлялося раніше, у турецькому місті Чешме була по звірячому побита українська модель Дар’я Кирилюк разом ще з трьома жінками. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав заступнику посла Туреччини в Україні — пані Букет Кабакджи звернення з приводу жорстокого побиття.