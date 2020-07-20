Південний окружний військовий суд у м. Ростові-на-Дону відновив засідання щодо другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», перервані після хвороби судді .

Про це передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Південний окружний військовий суд сьогодні відновив роботу після перерви в судовому процесі у «справі другої бахчисарайської групи». Раніше всі засідання були відкладені у зв'язку з хворобою головуючого в судовій колегії - Різвана Зубаїрова», - йдеться в повідомленні.

За даними Кримської солідарності, для участі в засіданні по відеоконференцзв'язку в «Кримський гарнізонний військовий суд» приїхали кілька свідків захисту - Ібрагімова Аліє, Емірова Гуляра, Сеітаблаєва Айше, Маметов Рефат, Алієва Ельвіра, Емір-Амет Суфьян, Мамедов Таїр, Шиляєва Віра. Частину свідків вже допитали, решта дадуть відповіді на запитання суду після обіду.

Зокрема, допитали класного керівника фігуранта «справи» Тимура Ібрагімова, яка була у нього учителем з 7-го по 11-й клас.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ РФ інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованому Криму організації Хізб ут-Тахрір.

21 травня 2018 року в Криму було затримано також координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєв і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».