До уваги абітурієнтів та їх батьків!
|08:01 05.08.2020
|Крим
Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року.
Якщо у абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною косультацією:
за адресою для звернень громадян:
м. Херсон, проспект Ушакова, 42;
за телефоном безкоштовної “гарячої лінії”: 0 800 502 192;
за допомогою мережі Skype – обліковий запис: arkpredstavnictvo;
електронною адресою: [email protected]
Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити в вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти по всій території України.
Прийом документів до закладів вищої освіти за рахунок державного бюджету продовжено до жовтня 2020 року і відбувається у два етапи:
- основний етап: до 20 серпня 2020 року
- завершальний етап: до 23 жовтня 2020 року
Актуальну інформацію про процедуру вступу, а також перелік навчальних закладів ви можете знайти за посиланнями на сайті: vstup-prosto.com.
Ще на цю тему:
В Україні хочуть залучити до вишів якомога більше вступників із окупованих територій
Випускникам з Криму дозволили в'їзд на материкову частину України без проходження обсервації
Законопроект Зеленського про особливості вступу до вишів України для дітей з Криму й ОРДЛО зареєстровано у ВР
Президент пропонує звільнити від ЗНО випускників з Донбасу та Криму
Для абитуриентов из оккупированного Крыма отменили обсервацию на материковой Украине
Кримчанам розповіли як вступити до українських вишів
Вступники з Донбасу та Криму в 2020 році зможуть вступати за спрощеною процедурою до 91 вузу
Кримчани зможуть вступати до Одеського університету внутрішніх справ за спрощеною системою
В окупованому Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"