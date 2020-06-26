До уваги абітурієнтів та їх батьків!

08:01 05.08.2020   Крим

Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року.

Якщо у абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною косультацією:

за адресою для звернень громадян:

м. Херсон, проспект Ушакова, 42;
 за телефоном безкоштовної “гарячої лінії”: 0 800 502 192;
 за допомогою мережі Skype – обліковий запис: arkpredstavnictvo;
 електронною адресою: [email protected]

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити в вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти по всій території України.

Прийом документів до закладів вищої освіти за рахунок державного бюджету продовжено до жовтня 2020 року і відбувається у два етапи:
- основний етап: до 20 серпня 2020 року
- завершальний етап: до 23 жовтня 2020 року

Актуальну інформацію про процедуру вступу, а також перелік навчальних закладів ви можете знайти за посиланнями на сайті: vstup-prosto.com.



Ще на цю тему:

20:45 04.08.2020
В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус
20:01 10.07.2020
Вступ без ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій: Зеленський підписав закон
12:01 08.07.2020
В Україні хочуть залучити до вишів якомога більше вступників із окупованих територій
10:31 26.06.2020
Випускникам з Криму дозволили в'їзд на материкову частину України без проходження обсервації
17:01 24.06.2020
Законопроект Зеленського про особливості вступу до вишів України для дітей з Криму й ОРДЛО зареєстровано у ВР
15:31 22.06.2020
Президент пропонує звільнити від ЗНО випускників з Донбасу та Криму
13:15 02.06.2020
Для абитуриентов из оккупированного Крыма отменили обсервацию на материковой Украине
16:00 14.05.2020
Кримчанам розповіли як вступити до українських вишів
08:30 13.05.2020
Вступники з Донбасу та Криму в 2020 році зможуть вступати за спрощеною процедурою до 91 вузу
10:20 08.05.2020
Кримчани зможуть вступати до Одеського університету внутрішніх справ за спрощеною системою
18:40 30.04.2020
Кримські абітурієнти зможуть вступати через освітні центри “Донбас-Україна”
21:00 02.04.2020
В окупованому Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:41 05.08.2020
Греція виділить 850 млн євро субсидій на енергоефективність житла
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
18:40 05.08.2020
ЄСПЛ повідомив Росії про позов Нідерландів у справі МН17
16:21 05.08.2020
Фінляндія підтвердила факт порушення авіапростору російськими винищувачами
14:49 05.08.2020
У Росії за добу зафіксували 5204 нових випадки COVID-19
13:47 05.08.2020
В ЮВО на границе с Украиной прошли учения по обнаружению воздушных целей
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
08:45 05.08.2020
У Туреччині відреагували на побиття української моделі в курортному Чешме
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 05.08.2020
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
20:30 05.08.2020
КПВВ «Чонгар» перейшов у підпорядкування Херсонського прикордонного загону
20:15 05.08.2020
Сулейманов про загибель сина Муси: «До останнього сподівався, що він живий»
20:01 05.08.2020
Цілеспрямоване нищення Росією української православної громади в Криму має бути зупинене
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд