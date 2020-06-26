Представництво Президента України в АР Крим відкриває можливість індивідуального супроводу вступників до закладів вищої освіти в період кампанії 2020 року.

Якщо у абітурієнта та/або супроводжуючої особи, які прямують для вступу в українських вишів з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, виникли проблеми з перетином КПВВ, або з’явилися додаткові питання щодо вступу до навчального закладу (перелік необхідних документів, незрозумілі вимоги приймальної комісії чи інші питання) - ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальною косультацією:

за адресою для звернень громадян:

м. Херсон, проспект Ушакова, 42;

за телефоном безкоштовної “гарячої лінії”: 0 800 502 192;

за допомогою мережі Skype – обліковий запис: arkpredstavnictvo;

електронною адресою: [email protected]

Представництво Президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити в вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти по всій території України.

Прийом документів до закладів вищої освіти за рахунок державного бюджету продовжено до жовтня 2020 року і відбувається у два етапи:

- основний етап: до 20 серпня 2020 року

- завершальний етап: до 23 жовтня 2020 року

Актуальну інформацію про процедуру вступу, а також перелік навчальних закладів ви можете знайти за посиланнями на сайті: vstup-prosto.com.