По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 3 - 4 августа прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Краснодарском крае, убыли на полигон Ашулук в Астраханской области для проведения учений в ходе полевого выхода.

Основным этапом учебного мероприятия станет тактическое учение с боевыми стрельбами из штатного вооружения соединения – зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» по реальным воздушным целям. В качестве целей будут использоваться специализированные ракеты-мишени.

Поражение целей будет осуществляться как со стационарных оборудованных позиций, так и во время остановок при смене позиций в составе колонн боевой техники.

Кроме того, личный состав подразделений противовоздушной обороны проведёт слаживание боевых расчетов комплексов с отработкой вопросов тактической, специальной и инженерной подготовки, а также будут совершенствовать свои навыки по занятию и маскировке огневых позиций комплексов, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Всего в полевом выходе примут участие до 200 военнослужащих зенитного ракетного соединения ЮВО, будет задействовано порядка 30 единиц современного вооружения подразделений противовоздушной обороны.

2. Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения были подняты по сигналу учебной тревоги.

Подразделения из состава двух мотострелковых полков приступили к совершению марша комбинированным способом на общевойсковой полигон Гвардейский.

В назначенном районе мотострелки в составе батальонных тактических групп приняли участие в двустороннем тактическом учении с боевой стрельбой. В системе разведывательно-ударных комплексов огневую поддержку пехоте оказали вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе различных этапов учения противостоящие друг другу тактические группы выполнили боевые стрельбы с применением штатного вооружения, включая танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», буксируемые гаубицы «Мста-Б», 120-миллиметровые минометы «Сани».

В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

3. Тактический воздушный десант соединения Южного военного округа (ЮВО) отработал скрытную высадку в тыл условного противника на вертолетах Ми-8АМТШ в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на полигоне Прудбой под Волгоградом.

В ходе учения передовые группы десанта осуществили высадку из вертолетов, захватили плацдарм приземления, выдвинулись после высадки на указанный рубеж, развернувшись в боевой порядок, уничтожили условного противника и захватили рубеж.

В тылу условного противника личный состав тактического воздушного десанта сосредоточенным огнем выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В БТУ приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

4. В Ростовской области специалисты противовоздушной обороны 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения задействовали новейшую радиолокационную станцию (РЛС) «Каста» для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

В полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию станции, а также отработали различные вводные по обнаружению воздушных объектов, определению дальности, высоты полета и трассовых характеристик.

Особое внимание уделялось обнаружению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летящих на малых высотах и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований.

Для имитации воздушной цели был задействован комплекс с беспилотным летательным аппаратом.

Кроме того, расчет РЛС «Каста» стации выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного подразделения, оснащенного комплексами «Тор-М», с дальнейшим уничтожением беспилотника электронными пусками.

На учение привлекалось более 300 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.

5. На Кубани экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетно-бомбовый удар по динамическим мишеням, имитирующим боевой порядок колонны бронетехники условного противника в движении.

Летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет и бомбового вооружения колонну военной техники и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразили свыше 20 различных целей. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1 тыс. снарядов к авиационной пушке.

Выполнение задачи было осложнено тем, что летчики действовали на предельно малой высоте с учетом рельефа местности.

В общей сложности в боевых стрельбах было задействовано более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

6. На базе филиала парка «Патриот» и мультимедийного интерактивного музея «Россия – моя история» в Ставрополе с 27 по 29 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2020» с показом боевых возможностей современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО).

Для статичного и динамического показа будет задействовано более 30 единиц военной техники. Дополнительно с уже имеющейся техникой в парке «Патриот» будут представлены ГАЗ-2330-14 «Тигр», «Рысь», БТР-82АМ, БМ-21 «Град», расчет ПЗРК «Игла», тренажер для выполнения стрельбы 1У40, прицельный станок ПС-51, тренажер 1У37, миноискатели «Коршун», ИМПС, ИМП-2 с кошкой, учебные мины противотанковые и противопехотные, комплект средств разведки и разминирования КР-Е, САУ 2С9 «Нона», БМД-2, Р-149БМ (на базе БТР-80), РЭМ-КЛ и стрелковое оружие, имеющееся на вооружении.

На специализированной площадке для посетителей будет организована демонстрация боевых возможностей бронеавтомобиля «Тигр» и БТР-82АМ. Экипажи боевых машин продемонстрируют скоростное маневрирование БТР-82АМ в условиях боя в городе, действие группы спецназа на ГАЗ-2330-14 «Тигр» по охране первых лиц, эвакуация разведывательной группы на боевой технике из района выполнения задачи с применением БТР-82АМ и «Тигр».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также на российской военной базе в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.

7. В рамках всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» горные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили последние финальные специальные задания.

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского показала лучшее время при совершении марш-броска от «Поляны Азау» (высота 2300 м) до «Приюта 11» (высота 4130 м).

На старте вперед вырвалась команда Воздушно-десантных войск. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища сначала сократили отставание, а затем и обошли соперников. Результат победителей марш-броска – 2 часа 41 минута 59 секунд. Команды Южного военного округа и ВДВ пришли следом с результатом 2 часа 48 минут 47 секунд, а горное подразделение Западного военного округа с результатом 2 часа 59 минут 21 секунда показало четвертый результат.

После марш-броска команды в 03:00 по московскому времени вышли из базового лагеря, который они разбили на «Приюте 11», на штурм Эльбруса. Погода не позволила подняться на самую высокую точку Европы. Команды совершили марш до скал Пастухова (высота 4700 м). Первым в этом специальном задании была команда ВДВ, с результатом 54 минуты 30 секунд. На втором месте Южный военный округ – 1 час 41 секунда. Третий результат показала команда Западного военного округа, которая поднялась за 1 час 7 минут 50 секунд.

Также отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на скалы Пастухова от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус» – это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году.

Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда ВДВ. Десантники-альпинисты преодолели маршрут за 2 часа 4 минуты 30 секунд. Военнослужащие Западного военного округа совершили скоростной забег и показали второй результат. Один военнослужащий команды ЗВО преодолел маршрут за 2 часа 14 минут 4 секунды, а второй за 2 часа 22 минуты 5 секунд. Команда Южного военного округа показала третий результат со счетом в 900 баллов. Они совершили марш за 2 часа 26 минут и 2 часа 11 минут 20 секунд.

8. Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) стала победителем всероссийского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

Подразделение ВДВ показало лучший результат при выполнении специальных задач соревнований – по индивидуальному лазанию на скалодроме, по лазанию в связках на искусственном скальном рельефе, наведению навесной и параллельной переправы через горную реку, десантированию с совершением марш-броска, транспортировке пострадавшего, совершению марша с Приюта-11 на гору Эльбрус и скоростному восхождению с поляны Азау на гору Эльбрус.

В ходе основного этапа соревнований военнослужащие совершили 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус и решили 15 специальных задач на высоте более 3500 метров. За 6 суток марша горные стрелки преодолели 7 перевалов, 6 ледников, 2 ледовых плато, 5 горных рек.

Каждую команду представляли 12 человек: командир группы – офицер, остальные – военнослужащие по контракту. Их сопровождал «посредник», то есть судья, который не вмешивался в действия команды, а лишь оценивал их.

Лучший альпийский взвод ВДВ представит ВС РФ на международном этапе «Эльбрусского кольца», который пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе спортивного центра «Терскол».

9. Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения подняты по сигналу учебной тревоги.

Подразделения из состава двух мотострелковых полков приступили к совершению марша комбинированным способом в район общевойскового полигона Гвардейский.

В назначенном районе мотострелки в составе батальонных тактических групп примут участие в двустороннем тактическом учении. В системе разведывательно-ударных комплексов огневую поддержку пехоте окажут самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе различных этапов учения противостоящие друг другу тактические группы проведут боевые стрельбы с применение штатного вооружения, включая танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».

К учению привлечены около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения и военной техники.

10, В Южном военном округе (ЮВО) продолжается подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020», который пройдет на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ «Ртуть» и станция обнаружения и целеуказания «Купол».

На экспозиции вооружения и военной техники ЮВО также будет представлен новейший зенитный ракетный комплекс СОУ «Бук-М2», оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «Тор-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С», пусковые установки комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», противотанковые ракетные комплексы семейства (Корнет) «Штурм-С», специальные транспортные средства семейства «Тайфун», танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и другая боевая техника подразделений РЭБ и РХБ защиты.

Проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках «Патриот» в Ставропольском крае, Владикавказе, Волгограде, впервые в Каспийске, Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, на Кубани, а также на российской военной базе в городе Гюмри в Армении.

Всего в форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» планируется провести одновременно на всей территории ЮВО с 27 по 29 августа.

11. С начала текущего года летчиками объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершено более 24 тыс. часов полетов, при этом на 15% увеличился план налетанности экипажей в первом полугодии по сравнению с прошлым годом.

Осуществляя перехваты целей, пуски ракет, бомбометания и проводя воздушные бои, пилоты выполнили более 57% от плана налета, при этом выполнено около 700 полетных смен.

Средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 42 часов, армейской авиации – 43 часов, а летного состава транспортной авиации – более 100 часов.

В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено около 60 управляемых авиационных средств поражения, более 3 тыс. неуправляемых авиационных ракет, более 2,5 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение. Выполнено более 2 тысячи бомбометаний.

Летчики выполняли наиболее сложные элементы боевой подготовки – полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также отработали элементы сложного и высшего пилотажа при ведении воздушного боя.

С начала года в авиационные части ЮВО, базирующиеся на Кубани и в Крыму, поступило 4 новых образца авиационной техники, среди них Ми-8АМТШ «Терминатор».

12. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) скрыли свои войска дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили маскировку пункта управления и района дислокации войск густым облаком площадью

в 6 кв. км с помощью новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ. Войска, вооружение, техника и объекты полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.

Также военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы, выполнив дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Занятия проводились в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой, как в дневное, так и в ночное время.

К учению привлечено около 700 военнослужащих войск РХБ защиты ЮВО Волгоградской области, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники войск РХБ защиты округа.

13. В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ставропольском крае, поступили на вооружение комплекты возимых генераторов помех «Лесочек».

По своей эффективности данный комплекс радиоэлектронной борьбы существенно превосходит аналоги за счет расширенного рабочего диапазона частот и новых способов формирования помех.

Уникальные возможности комплекса «Лесочек» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке.

Кроме того, «Лесочек» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и самонаводящегося по излучению оружия, что существенно повышает его боевую устойчивость.

В настоящее время военнослужащие отрабатывают задачи по преодолению условных минных полей на полигоне с использованием данного новейшего комплекса. Также «Лесочек» представлен на статической выставке на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в Ставрополе.

14. Связисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, обеспечили непрерывную телефонную и видеоконференцсвязь в ходе двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Специалисты войск связи организовали устойчивое управление в движении, предоставив командованию весь спектр современных услуг телефонной связи, также организовав защищенную систему обмена данными и видеоконференцсвязь.

Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной обстановки радиопомех, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления АПЕ-5 обеспечили возможность командованию вышестоящего штаба владеть оперативной обстановкой в зоне выполнения задач в режиме реального времени.