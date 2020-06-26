В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус

20:45 04.08.2020   Крим

У анексованому Криму проросійські власті хочуть провести традиційні шкільні лінійки, присвячені Дню знань 1 вересня, незважаючи на пандемію.

Про це повідомила підконтрольна Росії міністр освіти, науки і молоді окупованого Криму Валентина Лаврик, передає ZN,UA з посиланням на Крим.Реаліі.

За її словами, перший урок для дітей 1-11 класів присвятять 75-й річниці перемоги у Другій світовій війні.

«Лінійку плануємо провести на відкритому повітрі з дотриманням соціальної дистанції», - сказала Лаврик.

За даними підконтрольних Росії влади півострова, на 4 серпня в Криму зареєстровано тисяча триста двадцять три випадки COVID-19.

Нагадаємо, з 1 вересня відкриються всі школи в Україні, на карантин закриватимуть навчальні установи тільки в тих районах, де високий показник захворюваності на атипову пневмонію, тобто в "червоній зоні".



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