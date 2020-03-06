Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
|20:30 04.08.2020
|Туреччина
Колона з військових машин у вівторок вранці прослідувала з території Туреччини в Сирію та направилася до місць дислокації турецьких підрозділів у «зоні деескалації».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
«Нова турецька військова колона з щонайменше 30 машин, які перемістилися на територію Сирії через переправу Кафр Лузін зранку у вівторок. Транспортні засоби рушили до турецьких позицій у «зоні деескалації», - повідомили активісти SOHR.
Туреччина продовжує посилювати військову присутність в Сирії.
За даними організації, кількість турецьких військових, які увійшли до «зони деескалації» з моменту набуття чинності нового режиму припинення вогню, зросла до 5135, окрім кількох сотень військовослужбовців, які прибули.
В кінці липня, до Ідлібу з турецької території було направлено колону з 35 військових машин. На початку березня за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві, було підписано додатковий протокол, за яким з 00.01 6 березня 2020 року запроваджено режим припинення вогню.
Ще на цю тему:
У Сирії напали на турецько-російський конвой / Відео
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Ердоган запропонував Путіну спільний контроль над нафтовими родовищами у Сирії. Таку ж пропозицію вин може зробити й Трампу
Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове
Перша ніч перемир'я в Ідлібі пройшла відносно тихо
Туреччина відповіла на напад військ Асада перед початком перемир’я
"Тиша" і відведення військ: Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу