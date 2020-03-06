Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин

20:30 04.08.2020   Туреччина

Колона з військових машин у вівторок вранці прослідувала з території Туреччини в Сирію та направилася до місць дислокації турецьких підрозділів у «зоні деескалації».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Нова турецька військова колона з щонайменше 30 машин, які перемістилися на територію Сирії через переправу Кафр Лузін зранку у вівторок. Транспортні засоби рушили до турецьких позицій у «зоні деескалації», - повідомили активісти SOHR.

Туреччина продовжує посилювати військову присутність в Сирії.

За даними організації, кількість турецьких військових, які увійшли до «зони деескалації» з моменту набуття чинності нового режиму припинення вогню, зросла до 5135, окрім кількох сотень військовослужбовців, які прибули.

В кінці липня, до Ідлібу з турецької території було направлено колону з 35 військових машин. На початку березня за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві, було підписано додатковий протокол, за яким з 00.01 6 березня 2020 року запроваджено режим припинення вогню.



Ще на цю тему:

10:15 29.07.2020
Турецкая артиллерия нанесла удар по российским позициям в Сирии – СМИ
09:50 22.07.2020
Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними
10:00 15.07.2020
У Сирії напали на турецько-російський конвой / Відео
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
18:45 10.03.2020
Ердоган запропонував Путіну спільний контроль над нафтовими родовищами у Сирії. Таку ж пропозицію вин може зробити й Трампу
18:15 10.03.2020
Ердоган заявив про знищення восьми російських комплексів "Панцир" у Сирії
17:37 06.03.2020
Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове
13:45 06.03.2020
Перша ніч перемир'я в Ідлібі пройшла відносно тихо
11:45 06.03.2020
Туреччина відповіла на напад військ Асада перед початком перемир’я
08:30 06.03.2020
"Тиша" і відведення військ: Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
18:45 04.08.2020
В России испытывают новую самоходную пушку / Видео
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:45 04.08.2020
Сербия отказалась от российских ЗРК, купив комплексы китайского производства
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 04.08.2020
В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус
20:15 04.08.2020
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
20:00 04.08.2020
Украинская "Мрия" доставила в Израиль американские военные грузовики для оснащения системами ПРО / Фото
19:15 04.08.2020
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в Севастополь / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд