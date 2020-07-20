Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
|20:15 04.08.2020
|Крим
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района из-за отсутствия воды.
Скважина, которая питала село, пересохла, пишет Крыминформ.
«Введен режим ЧС на территории сельского поселения. Для жителей организован подвоз воды», – рассказала изданию председатель Мирновского сельского совета – глава администрации поселения Наталья Лапшина.
Руководитель муниципального бюджетного предприятия «Мирное» Евгения Гудима сообщила агентству, что после пересыхания скважины без воды осталось около 1,8 тысячи человек. «У нас была скважина, но в связи с погодными условиями вода просто ушла из скважины. Впервые такое, что вода в скважине просто закончилась, – уточнила Гудима. – Планируется построить новый трубопровод, который мы будем вести от городского трубопровода. Прокладка будет на расстоянии 1,2 км. Подвоз воды организован четыре раза в день».
Новый водовод планируют построить до 15 августа.
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