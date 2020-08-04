Ан-225 "Мрия" 3 августа доставил в Израиль партию американских военных грузовиков, предназначенных для установки на них систем противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").

Об этом со ссылкой на The Times of Israel сообщает ЦТС.

Самолет-гигант со стратегическим грузом приземлился в понедельник в аэропорту им. Бен Гуриона.

Грузовики Oshkosh, точное количество которых не разглашается, должны быть отправлены обратно в США.

В данный момент, согласно данным Flightradar24, "Мрия" находится на базе в Гостомеле, куда вернулась в ночь на вторник, 4 августа.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что самолеты "Мрия" и "Руслан" задействованы в стратегических перевозках в интересах НАТО. В апреле-мае Ан-225 совершил ряд гуманитарных рейсов в Украину и страны Европы, доставляя медикаменты и медицинскую технику.

Фото: Twitter / @ItayBlumental