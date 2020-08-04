Украинская "Мрия" доставила в Израиль американские военные грузовики для оснащения системами ПРО / Фото
|20:00 04.08.2020
|Україна
Ан-225 "Мрия" 3 августа доставил в Израиль партию американских военных грузовиков, предназначенных для установки на них систем противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол").
Об этом со ссылкой на The Times of Israel сообщает ЦТС.
Самолет-гигант со стратегическим грузом приземлился в понедельник в аэропорту им. Бен Гуриона.
Грузовики Oshkosh, точное количество которых не разглашается, должны быть отправлены обратно в США.
В данный момент, согласно данным Flightradar24, "Мрия" находится на базе в Гостомеле, куда вернулась в ночь на вторник, 4 августа.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что самолеты "Мрия" и "Руслан" задействованы в стратегических перевозках в интересах НАТО. В апреле-мае Ан-225 совершил ряд гуманитарных рейсов в Украину и страны Европы, доставляя медикаменты и медицинскую технику.
Фото: Twitter / @ItayBlumental
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