Влада Болгарії зареєструвала в країні за минулі 24 години 16 загиблих від коронавірусу (COVID-19), що є найбільшим показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

Загалом у Болгарії вже померло 404 людини унаслідок захворювання на коронавірус, зокрема за минулу добу - 16 осіб .

Зазначається, що за минулу добу у країні виявили 204 нових випадків COVID-19, з яких 51 у столиці Софії та 42 у Варні.

За даними болгарської влада, наразі у країні вже виявили 12 159 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 684 одужали віх хвороби.

Станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.