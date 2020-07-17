COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
|19:45 04.08.2020
|Болгарія
Влада Болгарії зареєструвала в країні за минулі 24 години 16 загиблих від коронавірусу (COVID-19), що є найбільшим показником із початку пандемії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.
Загалом у Болгарії вже померло 404 людини унаслідок захворювання на коронавірус, зокрема за минулу добу - 16 осіб .
Зазначається, що за минулу добу у країні виявили 204 нових випадків COVID-19, з яких 51 у столиці Софії та 42 у Варні.
За даними болгарської влада, наразі у країні вже виявили 12 159 випадків захворювання на коронавірус. З них 6 684 одужали віх хвороби.
Станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.
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