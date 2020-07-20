На российской военной базе в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.

Первыми стрельбу по БпЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие получат практику выявления разведы вательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БпЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БпЛА основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

2. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Абхазии уничтожили колонну бронетехники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Акация» на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для уничтожения колонны были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение сил условного противника.

Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

Артиллеристы базы совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано 70 единиц техники.