ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня

19:30 04.08.2020   Абхазія

На российской военной базе в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника.

Первыми стрельбу по БпЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие получат практику выявления разведы вательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БпЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БпЛА основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

2. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Абхазии уничтожили колонну бронетехники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Акация» на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт соединения. Для уничтожения колонны были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение сил условного противника.

Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

Артиллеристы базы совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано 70 единиц техники.



Ще на цю тему:

21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 1 - 2 августа
14:20 04.08.2020
В Балтийском море РФ проводит военно-морские учения «Океанский щит-2020»
13:40 04.08.2020
На Новороссийской базе ЧФ России открыли новый учебно-тренировочный комплекс для водолазов
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
21:00 31.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 30 - 31 июля
20:34 29.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 28 - 29 июля
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
21:00 27.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 24 - 26 июля
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
17:20 27.07.2020
ЮВО: Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учение на Кавказском побережье
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
18:45 04.08.2020
В России испытывают новую самоходную пушку / Видео
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:45 04.08.2020
Сербия отказалась от российских ЗРК, купив комплексы китайского производства
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 04.08.2020
В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус
20:15 04.08.2020
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
20:00 04.08.2020
Украинская "Мрия" доставила в Израиль американские военные грузовики для оснащения системами ПРО / Фото
19:15 04.08.2020
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в Севастополь / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд