Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в Севастополь / Фото
|19:15 04.08.2020
|Севастополь
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в оккупированный Севастополь для прохождения испытаний.
Как пишет sudostroenie.info, об этом сообщает FlotProm.
Строительство судна велось для Черноморского флота страны-агрессора на нижегородском судостроительном заводе "Волга".
Всего на заводе в 2016 году было заложено два танкера проекта 03182.
Малый морской танкер проекта 03182: Разработчик проекта — Зеленодольское проектно-конструкторское бюро.
Танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла.
Длина — 75 м
Водоизмещение — 3,5 тыс. т
Ширина — 15,4 м
Осадка — 5 м
Дальность плавания — ок. 1500 миль
Ледовый класс — Arc 4
Дедвейт — 1560 т
Дальность плавания — 1,5 тыс. морских миль
Автономность — 30 сут.
Экипаж — 24 чел.
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