Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в оккупированный Севастополь для прохождения испытаний.

Как пишет sudostroenie.info, об этом сообщает FlotProm.



Строительство судна велось для Черноморского флота страны-агрессора на нижегородском судостроительном заводе "Волга".

Всего на заводе в 2016 году было заложено два танкера проекта 03182.

Малый морской танкер проекта 03182: Разработчик проекта — Зеленодольское проектно-конструкторское бюро.



Танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла.



Длина — 75 м

Водоизмещение — 3,5 тыс. т

Ширина — 15,4 м

Осадка — 5 м

Дальность плавания — ок. 1500 миль

Ледовый класс — Arc 4

Дедвейт — 1560 т

Дальность плавания — 1,5 тыс. морских миль

Автономность — 30 сут.

Экипаж — 24 чел.





Фото: Зеленодольское ПКБ