В России на приемо-сдаточные испытания вышла новая самоходная 120-мм артиллерийская пушка 2С42 «Лотос».

Об этом пишет mil.in.ua со ссылкой на СМИ РФ, передает flot2017.

Впервые «Лотос» была публично представлена российским Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в 2019 году.

Как заявил главный конструктор установки Вениамин Счастливцев, у «Лотоса» увеличен боекомплект в два раза по сравнению с 2С9 «Нона».

Сейчас самоходная 120-мм артиллерийская пушка «Лотос» проходит приемо-сдаточные испытания.

Отмечается, что в рамках предыдущих этапов испытаний новая самоходка прошла 80 км и сделала 14 выстрелов. Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний «Лотоса» осталось провести еще семь.

В мае 2019 гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков в интервью заявил, что дальность стрельбы составит 13 км, первые образцы установки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.

Сообщается, что 2С42 создан на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, масса 2С42 в боевом положении 18 тонн, мощность двигателя 450 л.с., максимальная скорость 70 км / ч.