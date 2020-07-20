Чечня будуватиме курортний комплекс на 450 дітей на ділянці дитячого оздоровчого центру під Алуштою, який було передано у власність Чеченської республіки у 2017 році.

Про будівництво сучасного комплексу на 450 місць на першій береговій лінії під Алуштою повідомив російське агентство ТАСС міністр праці, зайнятості та соціального розвитку ЧР Усман Башировпов, пише Центр журналістських розслідувань.

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Постанова окупаційного «Совета министров Криму» за підписом «глави Криму» Сергія Аксенова за вересень 2017 року передає у власність Чеченської республіки майновий комплекс, що містить, зокрема, спальні корпуси, гостьові будинки, кінотеатр, бібліотека і автостоянку, та земельну ділянку близько 3 га за адресою м. Алушта, с. Сонячногірське, Судакське шосе, 15 км.

За вказаною адресою знаходиться майновий комплекс Дитячого оздоровчого центру Кримспоживспілки. Нерухоме майно табору постановою «Госсовета Криму» від 28 липня 2017 року № 1653-1/17 було віднесено до такого, яке «підлягає відчуженню з державної власності Республіки Крим».

В російських реєстрах ДОЦ Кримспоживспілки позначений як ООО «Заміська установа оздоровлення та відпочинку Кримспоживспілка», його директором вказано Сергія Хрипченка – він у 2019 році змінив на цій посаді Василя Кірсу.

Водночас, в українських реєстрах Кооперативне підприємство «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Кримспоживспілки» перереєстроване у Генічеській ОДПІ, його директором вказаний Василь Кірса. Наразі сімферополець Василь Кірса очолює «муніципальне унітарне підприємство «Метроград», що керує торговельними площами у підземних переходах та ярмарками у столиці Криму.

У 2017 році в Криму незаконно роздали Башкирії і Чечні два санаторії.

За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), Росія незаконно конфіскувала в окупованому Криму 4575 українських державних і приватних об’єктів нерухомості. Прокуратура АРК призначила судово-економічну експертизу, щоб встановити розмір збитку, який був заподіяний незаконним захопленням державного майна в окупованому Росією Криму. Її результати будуть використані в якості доказів в національних судах та Міжнародному кримінальному суді.

«Націоналізація по-кримськи» не має нічого спільного з російським законодавством. Згідно ст. 235 Цивільного кодексу РФ, націоналізація (як підстава для припинення права власності) проводиться на підставі закону з відшкодуванням вартості майна та інших збитків у порядку, встановленому ст. 306 цього Кодексу, яка, в свою чергу, визначає, що збитки, завдані власникові націоналізованого майна (в тому числі і його вартість), відшкодовуються державою. За оцінками фахівців, в Криму під незаконну націоналізацію потрапило понад 4000 українських підприємств.