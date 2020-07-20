Чечня розпочне будiвництво на місці дитячого табору під Алуштою

18:30 04.08.2020   Алушта

Чечня будуватиме  курортний комплекс на 450 дітей на ділянці дитячого оздоровчого центру під Алуштою, який було передано у власність Чеченської республіки у 2017 році.

Про будівництво сучасного комплексу на 450 місць на першій береговій лінії під Алуштою повідомив російське агентство ТАСС міністр праці, зайнятості та соціального розвитку ЧР Усман Башировпов, пише Центр журналістських розслідувань
.

Постанова окупаційного «Совета министров Криму» за підписом «глави Криму» Сергія Аксенова за вересень 2017 року передає у власність Чеченської республіки майновий комплекс, що містить, зокрема, спальні корпуси, гостьові будинки, кінотеатр, бібліотека і автостоянку, та земельну ділянку близько 3 га за адресою м. Алушта, с. Сонячногірське, Судакське шосе, 15 км. 

За вказаною адресою знаходиться майновий комплекс Дитячого оздоровчого центру Кримспоживспілки. Нерухоме майно табору постановою «Госсовета Криму» від 28 липня 2017 року № 1653-1/17 було віднесено до такого, яке «підлягає відчуженню з державної власності Республіки Крим». 

В російських реєстрах ДОЦ Кримспоживспілки позначений як ООО «Заміська установа оздоровлення та відпочинку Кримспоживспілка», його директором вказано Сергія Хрипченка – він у 2019 році змінив на цій посаді Василя Кірсу. 

Водночас, в українських реєстрах Кооперативне підприємство «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Кримспоживспілки» перереєстроване у Генічеській ОДПІ, його директором вказаний Василь Кірса. Наразі сімферополець Василь Кірса очолює «муніципальне унітарне підприємство «Метроград», що керує торговельними площами у підземних переходах та ярмарками у столиці Криму. 

У 2017 році в Криму незаконно роздали Башкирії і Чечні два санаторії.

За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), Росія незаконно конфіскувала в окупованому Криму 4575 українських державних і приватних об’єктів нерухомості.  Прокуратура АРК призначила судово-економічну експертизу, щоб встановити розмір збитку, який був заподіяний незаконним захопленням державного майна в окупованому Росією Криму. Її результати будуть використані в якості доказів в національних судах та Міжнародному кримінальному суді.

«Націоналізація по-кримськи» не має нічого спільного з російським законодавством. Згідно ст. 235 Цивільного кодексу РФ, націоналізація (як підстава для припинення права власності) проводиться на підставі закону з відшкодуванням вартості майна та інших збитків у порядку, встановленому ст. 306 цього Кодексу, яка, в свою чергу, визначає, що збитки, завдані власникові націоналізованого майна (в тому числі і його вартість), відшкодовуються державою. За оцінками фахівців, в Криму під незаконну націоналізацію потрапило понад 4000 українських підприємств.



Ще на цю тему:

20:02 03.08.2020
В Україні зареєстровано 1,45 мільйона переселенців з окупованих ОРДЛО та Криму
18:01 03.08.2020
«Кума Путина» Медведчука лишили имущества в оккупированном Крыму
15:01 03.08.2020
Google начал блокировать сайты в оккупированном Крыму
14:02 03.08.2020
Севастополь: у терміналах зникла опція оплати рахунку «Vodafone Україна»
08:28 03.08.2020
До наступного березня власники ділянок у Криму, які потрапили у прикордонну зону, мають якось їх позбутися - Полозов
15:00 31.07.2020
В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
20:02 30.07.2020
На заводе шампанских вин «Новый Свет» в оккупированном Крыму произошло ЧП
15:25 30.07.2020
Крымские санатории не хотят возвращать деньги туристам за забронированные места
10:30 30.07.2020
Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"
14:01 28.07.2020
Из «Артека» отчислили 72 детей из оккупированного Крыма
12:30 27.07.2020
Разруха и бедность: Известная российская спортсменка назвала Крым "обнищавшим"
12:45 23.07.2020
Бізнес-партнер «героя русской весны» Книріка заробляє на підробці української мінералки
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
18:45 04.08.2020
В России испытывают новую самоходную пушку / Видео
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:45 04.08.2020
Сербия отказалась от российских ЗРК, купив комплексы китайского производства
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 04.08.2020
В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус
20:15 04.08.2020
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
20:00 04.08.2020
Украинская "Мрия" доставила в Израиль американские военные грузовики для оснащения системами ПРО / Фото
19:15 04.08.2020
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в Севастополь / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд