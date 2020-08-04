ГП "Морской торговый порт "Южный" в июле 2020 года перевалило 1,534 млн тонн грузов.

Предприятие выполнило план июля на 136%., об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию МТПЮ.

Отмечается, что увеличение перевалки грузов составило 36% от запланированного объема. С начала года МТПЮ перевалил 12,122 млн тонн грузов.

"На экспорт отправлено 72,3% месячного объема грузов. Основной груз - железная руда (1,55 млн тонн). Также предприятие обработало чугун - 48,3 тыс. тонн и шрот - 5,6 тыс. тонн. Наблюдается 26% прирост перевалки экспортных грузов по сравнению с июлем 2019 года", - говорится в сообщении.

Доля импортных грузов в общем грузообороте составила 11,7%, транзит - 14,2%, каботаж - 1,8%. Морской торговый порт Южный также принял 160,8 тыс. тонн коксующегося угля.

У причалов ГП МТПЮ обработано 33 судна (+50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). За отчетный период госстивидор принял 18 судов типа Capesize (+50%).

"ГП "Морской торговый порт "Южный" готово к изменениям технологий обработки грузов, модернизации оборудования и еще большим объемам грузоперевалки. Сегодня вводятся в эксплуатацию новые грейферы. Мы анализируем факторы, влияющие на эффективность использования новой техники и устраняем недостатки", - отметил и. о. директора МТПЮ Александр Олейник.

МТП Южный в первом полугодии перевалил рекордные 10,6 млн тонн. Это самый высокий показатель грузоперевалки в истории порта. За 6 месяцев порт Южный перевалил 7,812 млн тонн грузов на экспорт (+62%) и 1,480 млн тонн импортных грузов (+55%), транзит составил 1,82 млн тонн (+36%), каботаж - 211,4 тыс. тонн.