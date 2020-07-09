На Дунае сорвало с якоря и понесло по реке брошенную баржу / Фото
|18:00 04.08.2020
|Україна
1 августа в акватории порта Усть-Дунайск сорвало с якоря брошенную на водной границе между Украиной и Румынией почти 6 лет назад баржу Pelorus и понесло по Дунаю.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на издание «Бессарабия Inform».
Остановить опасное плавсредство удалось силами буксиров ГП «Морской торговый порт Усть-Дунайск» в кооперации с работниками ГП «Дельта-Лоцман», ГП «Черномор НИИ Проект» и ГУ «Госгидрография».
«Сейчас баржа находится на 7 километре Старостамбульского гирла, она стоит на левом якоре, в безопасном положении, судоходству не мешает. Повреждений нет, разлива тоже. Сейчас угроз я никаких не вижу. В ближайшее время судовладелец ее должен убрать — ее отбуксируют на ремонт», — заявил капитан порта Усть-Дунайск Александр Ломов.
Причины инцидента выясняются.
Баржа ржавела на середине устья Дуная с 11 октября 2014 года – тогда ее притащил в Вилково из Израиля буксир Limiless под флагом Молдовы.
Баржа постоянно создавала опасность для судоходства. При порывах ветра ее сносило на несколько сотен метров то в украинскую, то в румынскую сторону. Кроме того, стальной монстр распугал рыбу в этом районе, из-за чего понесли потери 11 рыбхозяйств, которые традиционно вылавливали в Вилково сельдь.
Экологи опасаются, что баржа рано или поздно может затонуть и нанести урон Дунайскому биосферному заповеднику.
В администрации вилковского порта собственника судна точно не называют, а лишь завуалированно говорят, что баржа принадлежит «одному из европейских судовладельцев». По данным издания, недавно судно уже сменило регистрацию на флаг Танзании.
Фото с сайта Думская
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