МЗС: Україна та Молдова "реанімували" діалог щодо проблемних питань

17:45 04.08.2020   Україна

Україна та Молдова домовилися "реанімувати" засідання та консультації, присвячені насамперед, пакетній домовленості, яка стосується питань Дністровської ГЕС, питань дороги "Одеса-Рені". 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Безумовно, у центрі нашої розмови перебували питання економіки, взаємодія між нашими країнами в економічній сфері, торгівлі... Все це є надзвичайно важливим для економіки наших країн і я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулі відновити... я б навіть сказав би - "реанімувати" засідання та консультації, присвячені тим проблемним питанням, які є у наших відносинах. Насамперед - щодо "пакетної домовленості", яка стосується питань Дністровської ГЕС, питань дороги "Одеса-Рені", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, розпочався робочий візит до України міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі.



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