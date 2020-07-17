В українській армії - 16 нових випадків COVID-19
|17:15 04.08.2020
|Україна
Станом на ранок 4 серпня в Збройних Силах України зафіксовано 221 хворого на коронавірус, нових випадків за останню добу – 16.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
«Станом на 10.00 04 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 221 особа.
Всього за час пандемії одужало – 640 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 495 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 164 особи. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в медзакладах на лікуванні наразі перебуває одна особа (Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнта задовільний.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 15 осіб (Київська область – 1 військовослужбовець та 3 працівника ЗСУ, Одеська область – 2 військовослужбовці, Рівненська область – 1 працівник ЗСУ, Чернігівська область – 1 військовослужбовець, Житомирська область – 5 працівників ЗСУ, Хмельницька область – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 74 219 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 1061 новий. Зафіксовано 26 нових летальних випадків. Одужало 737 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 764 летальних випадків.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 146, Івано-Франківській області — 127, Харківській області — 143, м. Київ - 108.
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