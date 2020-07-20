ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
|17:00 04.08.2020
|Росія
В двустороннем тактическом учении на общевойсковом полигоне Кузьминский в Ростовской области с противоположных сторон сосредоточились танковый и мотострелковый батальоны воинских частей 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО).
Двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой батальонных тактических групп пройдет в период с 3 по 8 августа, пише пресс-служба Минобороны РФ.
Танковые и мотострелковые подразделения, усиленные специалистами различных родов войск, отработают задачи маневренной обороны, а также тактические приемы и способы наступления в дневных и ночных условиях.
В составе противостоящих подразделений выполнят учебно-боевые задачи штурмовые отряды инженерных войск и группы тактического воздушного десанта.
Огневое поражение батальонные тактические группы организуют в системах разведывательно-огневых комплексов с применением штатной боевой техники — танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, приданных артиллерийских батарей самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».
К учению привлечены около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений в соединениях 58-й общевойсковой армии ЮВО, на российской военной базе в Южной Осетии и в Чеченской Республике.
Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и свыше 10 специальных учений.
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