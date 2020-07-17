Несмотря на российские заявления о существующих договорённостях о продаже Сербии российских комплексов С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», стало известно о том, что в действительности, сербская сторона даже не рассматривала возможность приобретения этих комплексов.

Сербия купила комплексы китайского производства HQ-22, которые в КНР называют прямыми конкурентами российским ЗРК. Об этом сообщает отдел мониторинга ресурса Кавказ-Центр, пишет группа Информационное сопротивление.

Согласно имеющейся информации, Сербия приобрела три батареи ЗРК FK-3, являющегося экспортной версией китайской системы противовоздушной обороны средней дальности последнего поколения HQ-22, который впервые был показан на выставке в Чжухае в 2016 году.

ЗРС HQ-22 заменяет в НОАК устаревшие ЗРК HQ-2.

В отличие от базовой системы HQ-22, имеющей радиус поражения до 150-170 км и высоту поражения от 50 м до 27 км, экспортный вариант FK-3 имеет зону поражения до 100 км по дальности, высотные параметры поражения такие же. И Сербия стала первым известным покупателем китайской ЗРК FK-3.

Следует уточнить, что ранее сведения о намерениях Сербии купить китайские комплексы нигде не появлялись, что, очевидно, свидетельствует о том, что переговоры между двумя странами велись достаточно давно, но при этом осуществлялись в достаточно тесном кругу.

Во сколько обошлась покупка китайских ЗРК властям Сербии – неизвестно, однако, очевидно, что теперь заказ сербской армией российских С-400 практически полностью исключён.