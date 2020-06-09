Объем перевозок основных грузов (зерновые, металлопродукция, нефтепродукты, строительные материалы и другие грузы) по реке Днепр в январе-июле 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% — до 4,76 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Речной информационной службы водных путей Украины, пишет издание Прты Украины.

В частности, объем перевозок строительных материалов и других грузов снизился на 4,5% — до 2,29 млн тонн, зерновых грузов — на 29%, до 1,56 млн тонн. Объем перевозок металлопродукции увеличился на 4,3% — до 871 тыс. тонн, нефтепродуктов — на 62,1%, до 36 тыс. тонн. Количество судопроходов по Днепру сократилось на 14,4%, или на 832 судопрохода — до 4943.

В июле объем перевозок основных грузов сократился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 3,8% — до 1,26 млн тонн. В частности, объем перевозок стройматериалов и других грузов увеличился на 19% — до 690 тыс. тонн. Объем перевозок зерновых грузов снизился на 25% — до 360 тыс. тонн, металлопродукции — на 14,7%, до 203 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 47,1%, до 4,6 тыс. тонн. Количество судопроходов по Днепру увеличилось на 46,5%, или на 522 судопрохода — до 1644.

По данным УкрРИС, объем перевозок основных грузов (зерновые, металлопродукция, нефтепродукты, строительные материалы и др.) по реке Днепр в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 19,1% — до 11,794 млн тонн. Количество судопроходов по Днепру снизилось на 26,9% — до 11 983 судопроходов.