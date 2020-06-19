Оккупанты заявили, что в июле в Кріму отдохнули почти 1,5 млн туристов

16:15 04.08.2020   Крим

Более 1,4 млн туристов отдохнули в оккупированном Крыму с 1 по 31 июля. 

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% – по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% – по железной дороге, менее 1% – через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», – написал он.

По данным Аксенова, средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов – 95%.

Крым принял первый миллион туристов в этом году к 24 июля. Аксёнов назвал объем туристического потока «беспрецедентным». Также он дал прогноз относительно работы крымской сферы курортов в межсезонье.



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